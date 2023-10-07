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Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 03:04
Штаты могут предложить Польше Железный купол в обмен на Patriot для Украины – Politico
системы Patriot, иллюстративное фото @BMVg_Bundeswehr

В Штатах рассматривают возможность трехстороннего обмена, который предусматривает передачу Польше "Железного купола" в обмен на то, чтобы РП передала Украине часть систем Patriot.

Источник: Politico со ссылкой на сенатора-демократа Криса Ван Холлена

Детали: Как пишет издание, Холлен может предложить "обходной путь" для помощи Украине, который заключается в трехстороннем обмене.

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В частности, говорится в публикации, Польша как член НАТО может получить американские системы "Железный купол" и предоставить Украине часть своих систем противовоздушной обороны Patriot.

Politico отмечает, что в рассмотрении вопроса таким образом возникла необходимость после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева предоставить "Железный купол" Украине.

Что предшествовало: Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.

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Темы: СШАПольшаПВОпомощь Украине
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