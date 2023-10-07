Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico
В Штатах рассматривают возможность трехстороннего обмена, который предусматривает передачу Польше "Железного купола" в обмен на то, чтобы РП передала Украине часть систем Patriot.
Источник: Politico со ссылкой на сенатора-демократа Криса Ван Холлена
Детали: Как пишет издание, Холлен может предложить "обходной путь" для помощи Украине, который заключается в трехстороннем обмене.
В частности, говорится в публикации, Польша как член НАТО может получить американские системы "Железный купол" и предоставить Украине часть своих систем противовоздушной обороны Patriot.
Politico отмечает, что в рассмотрении вопроса таким образом возникла необходимость после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева предоставить "Железный купол" Украине.
Что предшествовало: Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.
Предыстория:
- Из выделенных Конгрессом 25,9 миллиарда долларов на пополнение запасов вооружений, которые поступали в Украину, осталось 1,6 миллиарда долларов.
- Кроме того, у США осталось около 5,4 миллиарда долларов на поставку оружия и техники из своих запасов. США уже исчерпали бы эти средства, если бы в начале года Пентагон не понял, что переоценил уже отправленное оборудование.