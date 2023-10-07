Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 03:04
Штаты могут предложить Польше Железный купол в обмен на Patriot для Украины – Politico
системы Patriot, иллюстративное фото @BMVg_Bundeswehr

В Штатах рассматривают возможность трехстороннего обмена, который предусматривает передачу Польше "Железного купола" в обмен на то, чтобы РП передала Украине часть систем Patriot.

Источник: Politico со ссылкой на сенатора-демократа Криса Ван Холлена

Детали: Как пишет издание, Холлен может предложить "обходной путь" для помощи Украине, который заключается в трехстороннем обмене.

Реклама:

В частности, говорится в публикации, Польша как член НАТО может получить американские системы "Железный купол" и предоставить Украине часть своих систем противовоздушной обороны Patriot.

Politico отмечает, что в рассмотрении вопроса таким образом возникла необходимость после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева предоставить "Железный купол" Украине.

Что предшествовало: Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: СШАПольшаПВОпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Переломный момент в истории – Байден в обращении объяснил зачем отдавать миллиарды на войны

Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"

Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля - обращение

Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами

Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена

Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP

Все новости...
США
Штайнмайер выразил Байдену обеспокоенность из-за ситуации с помощью Украине от США
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
Из США высылают двух российских дипломатов
Последние новости
07:43
Силы обороны отбили 40 вражеских атак на Купянском направлении − Генштаб
07:14
карта На окрестностях оккупированного Мелитополя раздавались взрывы − мэр
06:36
ВидеоАрмия обороны Израиля атаковала наблюдательные посты "Хезболлы"
05:48
Переломный момент в истории – Байден в обращении объяснил зачем отдавать миллиарды на войны
04:26
Спецоперации украинских войск на левобережье Херсонщины масштабнее, чем были раньше – ISW
03:29
Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"
03:10
Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля - обращение
02:52
Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами
02:08
В Секторе Газа на территории православной церкви, где скрывались люди, прогремел взрыв
01:33
ATACMS можно использовать в пределах Украины - Пентагон
Все новости...
Реклама: