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Польшу не удовлетворяет решение Украины "поставить на паузу" процесс в ВТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 09:55
Польшу не удовлетворяет решение Украины поставить на паузу процесс в ВТО
Петр Мюллер. фото RMF FM

Польша считает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" процесс в ВТО в связи с зерновым спором.

Источник: представитель польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления рассмотрения. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно не идет речь об отмене зернового эмбарго".

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Детали: Заместитель министра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил в четверг, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации.

Качка подчеркнул, что продолжается работа над "практическим решением" торгового спора.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

ВИДЕО ДНЯ

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал в четверг, что Варшава не понимает, что означает приостановление украинской жалобы.

Украина 18 сентября начала обжалование в ВТО действий Польши, Словакии и Венгрии после того, как они ввели односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции.

Темы: Польша
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