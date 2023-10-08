США могут объявить дополнительную помощь Израилю уже в воскресенье - Блинкен

Вашингтон рассматривает запрос Израиля о дополнительной помощи после масштабной атаки террористов ХАМАС, новости по этому поводу могут быть уже в воскресенье.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Блинкена, президент Джо Байден дал поручение "убедиться, что мы предоставляем Израилю все необходимое в этот момент для борьбы с атаками ХАМАС".

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"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите больше об этом позже сегодня", – добавил он.

Госсекретарь также сказал, что США получили сообщения о пропавших без вести и погибших американцах, эта информация проверяется.

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