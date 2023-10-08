США могут объявить дополнительную помощь Израилю уже в воскресенье - Блинкен
Воскресенье, 8 октября 2023, 17:49
Вашингтон рассматривает запрос Израиля о дополнительной помощи после масштабной атаки террористов ХАМАС, новости по этому поводу могут быть уже в воскресенье.
Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN в воскресенье, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Блинкена, президент Джо Байден дал поручение "убедиться, что мы предоставляем Израилю все необходимое в этот момент для борьбы с атаками ХАМАС".
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"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите больше об этом позже сегодня", – добавил он.
Госсекретарь также сказал, что США получили сообщения о пропавших без вести и погибших американцах, эта информация проверяется.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.
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