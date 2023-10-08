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США могут объявить дополнительную помощь Израилю уже в воскресенье - Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 17:49
США могут объявить дополнительную помощь Израилю уже в воскресенье - Блинкен
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Вашингтон рассматривает запрос Израиля о дополнительной помощи после масштабной атаки террористов ХАМАС, новости по этому поводу могут быть уже в воскресенье.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Блинкена, президент Джо Байден дал поручение "убедиться, что мы предоставляем Израилю все необходимое в этот момент для борьбы с атаками ХАМАС".

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"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите больше об этом позже сегодня", – добавил он.

Госсекретарь также сказал, что США получили сообщения о пропавших без вести и погибших американцах, эта информация проверяется.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.
  • Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.
  • В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 600 человек.
  • Накануне США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны, а президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Темы: СШАИзраиль
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