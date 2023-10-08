Байден: США позаботятся, чтобы Израиль мог защитить себя
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты "стоят на стороне Израиля" и пообещал израильтянам помощь для их защиты.
Источник: Байден, цитирует сайт Белого дома
Прямая речь: "Сегодня народ Израиля подвергается нападению, организованного террористической организацией ХАМАС.
В этот момент трагедии я хочу сказать им, всему миру и террористам везде, что Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля.
Мы позаботимся о том, чтобы их граждане получили помощь, в которой они нуждаются, и чтобы они могли продолжать защищать себя".
"Когда я говорил с премьер-министром Нетаньяху сегодня утром, я сказал ему, что Соединенные Штаты стоят вместе с народом Израиля перед лицом этих террористических нападений.
Израиль имеет право защищать себя и свой народ. И точка".
Детали: Байден также сказал, что поручил своей команде оставаться на постоянной связи с лидерами всего региона, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, ОАЭ, а также с европейскими партнерами и Палестинской автономией.
Что предшествовало: Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от атаки террористов ХАМАС.
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.