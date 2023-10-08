Байден: США позаботятся, чтобы Израиль мог защитить себя

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты "стоят на стороне Израиля" и пообещал израильтянам помощь для их защиты.

Источник: Байден, цитирует сайт Белого дома

Прямая речь: "Сегодня народ Израиля подвергается нападению, организованного террористической организацией ХАМАС.

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В этот момент трагедии я хочу сказать им, всему миру и террористам везде, что Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля.

Мы позаботимся о том, чтобы их граждане получили помощь, в которой они нуждаются, и чтобы они могли продолжать защищать себя".

"Когда я говорил с премьер-министром Нетаньяху сегодня утром, я сказал ему, что Соединенные Штаты стоят вместе с народом Израиля перед лицом этих террористических нападений.

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Израиль имеет право защищать себя и свой народ. И точка".

Детали: Байден также сказал, что поручил своей команде оставаться на постоянной связи с лидерами всего региона, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, ОАЭ, а также с европейскими партнерами и Палестинской автономией.

Что предшествовало: Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от атаки террористов ХАМАС.

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