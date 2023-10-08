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Более 100 украинцев обратились в посольство в Израиле – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 21:45
Более 100 украинцев обратились в посольство в Израиле – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Уже более 100 украинцев обратились за помощью в посольство Украины в Израиле, установлено местонахождение 5 соотечественников на юге страны.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "Между украинским посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, которые оказались в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким.

Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, которые нуждаются в помощи. Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.

Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: пожалуйста, будьте внимательны и выполняйте инструкции местных сил безопасности".

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Детали: Как подчеркнул Зеленский, очень важно, чтобы весь мир "реагировал максимально принципиально" на нападение террористов ХАМАС на Израиль.

"И на следующей неделе будем работать – вместе с нашими партнерами – ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий", – сказал президент.

Темы: ЗеленскийИзраиль
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