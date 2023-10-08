Зеленский поговорил с Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Нетаньяху в соцсети Х (Twitter), Зеленский в Telegram
Дословно Нетаньяху: "Я общался с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Все они выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищаться в случае необходимости".
Детали: Позже Зеленский сообщил, что во время экстренного телефонного разговора с Нетаньяху премьер Израиля рассказал о ситуации в стране и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.
Дословно Зеленский: "Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле.
Мы обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами".
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на воскресенье известно о более чем 600 погибших и 2 тысячи раненых в Израиле.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС, заявив, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
- Он также заявил, что "весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки" на Израиль.