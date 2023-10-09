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Возможности ХАМАС "серьезно ослаблены" после авиаударов Израиля, продолжаются бои − ЦАХАЛ

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 09:30
Возможности ХАМАС серьезно ослаблены после авиаударов Израиля, продолжаются бои − ЦАХАЛ
Взрыв в городе Газа во время израильской воздушной атаки 8 октября. Фото Getty Images

Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: CNNThe Times of Israel

Детали: ЦАХАЛ заявил, что бил по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

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Также Армия обороны Израиля атаковала:

  • командный пункт, который принадлежит высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС по имени Махмад Кашта,
  • оперативный актив ХАМАС в мечети в городе Джабалия,
  • разведывательный объект и дополнительный объект, используемый ХАМАСом.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг Сектора Газа на израильской стороне границы.

Прямая речь спикера Армии обороны Израиля Ричарда Хехта: "Мы все еще боремся. Есть от семи до восьми открытых мест вокруг Газы, (где) у нас все еще есть воины, которые борются с террористами. Мы думали, что до вчерашнего дня мы будем иметь полный контроль. Я надеюсь, что к концу дня мы это сделаем".

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Что было раньше: Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.

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Темы: ИзраильСектор Газавойна
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