Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дипломатическое авто из сопровождения премьера Польши совершило ДТП в Украине летом

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 09:33
Дипломатическое авто из сопровождения премьера Польши совершило ДТП в Украине летом
ДТП с участием авто из колонны польских дипломатов, фото wiadomosci.wp.pl

7 июля этого года одна из машин, которая сопровождала премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спровоцировала серьезную аварию в Украине.

Источник: "Wirtualna Polska", передает "Европейская правда"

Детали: Согласно свежей публикации польского издания, в результате столкновения серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

Реклама:

Премьер-министр Польши посещал Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Колонна авто, которые сопровождали главу польского правительства, посещала ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области.

Одна из машин стала причиной ДТП примерно в 30 километрах от Тернополя. Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил автомобиль, стоявший на обочине. От удара легковушка перевернулась на бок в кювет, а ее водитель выпал через окно.

ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за авто польского дипломата
ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за авто польского дипломата
wiadomosci.wp.pl

Прямая речь Лищука: "Проехала одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая... Помню, их было несколько десятков. Они все проезжали мимо, обычно по встречной полосе... Я не могу сказать, какая из машин – предпоследняя или последняя – выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Гул, треск и я ничего не помню. Я потерял сознание".

ВИДЕО ДНЯ
 
ДТП на Тернопольщине, произошедшее из-за авто польского дипломата
wiadomosci.wp.pl

Детали: Поскольку аварию создала одна из последних машин в колонне, транспортные средства, которые шли впереди, продолжили движение. По протоколу, транспортные средства, в которых едет премьер-министр, обычно не останавливаются в таких ситуациях.

 
ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за дипавто
wiadomosci.wp.pl

Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу в Тернополе, а дипломаты посольства настаивали на лечении в Польше. 

Как рассказал изданию Лищук, его отвезли на лечение в Польшу, но поддержку от польского государства он имел только в первые дни. Ему сделали операцию, а его жена получила оплаченный номер в гостинице. 

Далее независимый фонд U-Work помог мужчине с получением номера PESEL и оплатой реабилитации.

 
Пострадавший в ДТП Олег Лищук
wiadomosci.wp.pl

В посольстве Польши в Украине в понедельник утром отреагировали в Twitter (Х) на публикацию. 

Дословно посольство: "Сообщаем, что автомобиль, водитель которого спровоцировал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. 

В посольстве не промолчали о происшествии – в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте".

Детали: На сайте польского посольства в Киеве действительно было короткое заявление по этому поводу, но без каких-либо подробностей.

"7 июля в Украине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Аппарата военного атташе Республики Польша. Причины аварии сейчас выясняют", – говорилось в сообщении.

Читайте также: Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу

Темы: ДТПТернопольская областьПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
ДТП
ДТП автобуса в Италии: МИД подтвердил гибель 9 украинцев
Количество украинцев, погибших в туристическом автобусе в Венеции, возросло до девяти
Для Италии загадка, почему произошло ДТП с погибшими украинцами
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: