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Дипломатическое авто из сопровождения премьера Польши совершило ДТП в Украине летом

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 09:33
Дипломатическое авто из сопровождения премьера Польши совершило ДТП в Украине летом
ДТП с участием авто из колонны польских дипломатов, фото wiadomosci.wp.pl

7 июля этого года одна из машин, которая сопровождала премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спровоцировала серьезную аварию в Украине.

Источник: "Wirtualna Polska", передает "Европейская правда"

Детали: Согласно свежей публикации польского издания, в результате столкновения серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

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Премьер-министр Польши посещал Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Колонна авто, которые сопровождали главу польского правительства, посещала ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области.

Одна из машин стала причиной ДТП примерно в 30 километрах от Тернополя. Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил автомобиль, стоявший на обочине. От удара легковушка перевернулась на бок в кювет, а ее водитель выпал через окно.

ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за авто польского дипломата
ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за авто польского дипломата
wiadomosci.wp.pl

Прямая речь Лищука: "Проехала одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая... Помню, их было несколько десятков. Они все проезжали мимо, обычно по встречной полосе... Я не могу сказать, какая из машин – предпоследняя или последняя – выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Гул, треск и я ничего не помню. Я потерял сознание".

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ДТП на Тернопольщине, произошедшее из-за авто польского дипломата
wiadomosci.wp.pl

Детали: Поскольку аварию создала одна из последних машин в колонне, транспортные средства, которые шли впереди, продолжили движение. По протоколу, транспортные средства, в которых едет премьер-министр, обычно не останавливаются в таких ситуациях.

 
ДТП на Тернопольщине, произошедшее в июле из-за дипавто
wiadomosci.wp.pl

Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу в Тернополе, а дипломаты посольства настаивали на лечении в Польше. 

Как рассказал изданию Лищук, его отвезли на лечение в Польшу, но поддержку от польского государства он имел только в первые дни. Ему сделали операцию, а его жена получила оплаченный номер в гостинице. 

Далее независимый фонд U-Work помог мужчине с получением номера PESEL и оплатой реабилитации.

 
Пострадавший в ДТП Олег Лищук
wiadomosci.wp.pl

В посольстве Польши в Украине в понедельник утром отреагировали в Twitter (Х) на публикацию. 

Дословно посольство: "Сообщаем, что автомобиль, водитель которого спровоцировал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. 

В посольстве не промолчали о происшествии – в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте".

Детали: На сайте польского посольства в Киеве действительно было короткое заявление по этому поводу, но без каких-либо подробностей.

"7 июля в Украине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Аппарата военного атташе Республики Польша. Причины аварии сейчас выясняют", – говорилось в сообщении.

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Темы: ДТПТернопольская областьПольша
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