Для Италии загадка, почему произошло ДТП с погибшими украинцами

В Италии растеряны относительно причин автомобильной аварии вблизи Венеции, из-за которой погибли четверо украинцев.

Источник: мэр Венеции Луиджи Бруньяро, информирует DPA и "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что прокуратура начала расследование причин ДТП. Власти надеются, что видео с камер наблюдения прольют свет на трагедию.

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"Мы не понимаем, как это могло произойти", – заявил Бруньяро.

Предполагают, что водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, но правоохранители говорят, что не исключены и другие версии.

Напомним:

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