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Для Италии загадка, почему произошло ДТП с погибшими украинцами

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 15:21
Для Италии загадка, почему произошло ДТП с погибшими украинцами
фото: repubblica.it

В Италии растеряны относительно причин автомобильной аварии вблизи Венеции, из-за которой погибли четверо украинцев.

Источник: мэр Венеции Луиджи Бруньяро, информирует DPA и "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что прокуратура начала расследование причин ДТП. Власти надеются, что видео с камер наблюдения прольют свет на трагедию.

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"Мы не понимаем, как это могло произойти", – заявил Бруньяро.

Предполагают, что водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, но правоохранители говорят, что не исключены и другие версии.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.
  • По не установленным пока причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере.
  • Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.
  • В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции с самого начала информировали, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.

Темы: ИталияДТПУкраинажертвы
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