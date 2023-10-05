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ДТП автобуса в Италии: МИД подтвердил гибель 9 украинцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 14:55
ДТП автобуса в Италии: МИД подтвердил гибель 9 украинцев
место ДТП с автобусом в Италии, фото Getty Images

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель 9 украинцев в аварии с туристическим автобусом 3 октября возле итальянской Венеции в Местре.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в комментарии агентству "Інтерфакс-Україна", пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, полиция Венеции подтвердила гибель девяти украинцев и ранения шести.

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Прямая речь: "Украинские консулы сегодня посетят в больницах пострадавших граждан, ознакомятся с их состоянием и предоставят им необходимую консульскую помощь".

Что предшествовало: Ранее о девяти погибших украинцах в ДТП в Местре сообщала префектура Венеции.

В целом, утверждает префектура, жертвой ДТП стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

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По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия.

Темы: ИталияДТПМИД
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