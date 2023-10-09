Россияне ударили по церкви в Херсоне во время службы: верующие прикрывали друг друга – СМИ

Во время обстрела храма Рождества Богородицы в Херсоне верующие, собравшиеся на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами.

Источник: местное издание "Мост", глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По информации СМИ, возле храма разорвалось несколько снарядов. Один из них попал на его территорию, вызвав различные разрушения.

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фото Мост

В небольшой церкви находилось много людей, двое получили ранения. Первую помощь раненым женщинам оказывали прямо в храме

О попадании на территории церкви в Херсонском районе 8 октября также сообщал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.