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Россияне ударили по церкви в Херсоне во время службы: верующие прикрывали друг друга – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 октября 2023, 11:14
Россияне ударили по церкви в Херсоне во время службы: верующие прикрывали друг друга – СМИ
фото Мост

Во время обстрела храма Рождества Богородицы в Херсоне верующие, собравшиеся на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами.

Источник: местное издание "Мост", глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По информации СМИ, возле храма разорвалось несколько снарядов. Один из них попал на его территорию, вызвав различные разрушения.

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фото Мост

В небольшой церкви находилось много людей, двое получили ранения. Первую помощь раненым женщинам оказывали прямо в храме

О попадании на территории церкви в Херсонском районе 8 октября также сообщал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

 
 

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Темы: Херсонрелигиявоенные преступленияобстрел
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