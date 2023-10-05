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В Херсоне погибли мужчина и женщина во время утреннего обстрела

Елена РощинаЧетверг, 5 октября 2023, 10:39
В Херсоне погибли мужчина и женщина во время утреннего обстрела
5 октября в Херсоне снова погибли люди от обстрела, фото Херсонской областной прокуратуры

Из-за обстрела, который велся по Херсону утром 5 октября с оккупированной территории Херсонской области, погибли двое гражданских людей. 

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура

Прямая речь Мрочко: "В результате утреннего обстрела российскими оккупантами жилых кварталов центра города Херсона погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет".

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Детали: По данным прокуратуры, 5 октября около 09:30 вооруженными силами РФ в очередной раз осуществлен артиллерийский обстрел центра города Херсона. Под прицельный огонь попали жилые дома, а также нежилые помещения. 

В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских людей – мужчина и женщина, которые находились на улице. Данные о травмированных и раненых уточняются.

Два человека погибли при обстреле Херсона 5 утром октября
Два человека погибли при обстреле Херсона утром 5 октября
Херсонская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Этому предшествовало: В прибрежных районах Херсона утром 5 октября прозвучала серия взрывов, россияне вели обстрел с оккупированного восточного берега Херсонской области.

УП, дополнено
Темы: Херсонобстрелвойна
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