В Херсоне погибли мужчина и женщина во время утреннего обстрела
Из-за обстрела, который велся по Херсону утром 5 октября с оккупированной территории Херсонской области, погибли двое гражданских людей.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура
Прямая речь Мрочко: "В результате утреннего обстрела российскими оккупантами жилых кварталов центра города Херсона погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет".
Детали: По данным прокуратуры, 5 октября около 09:30 вооруженными силами РФ в очередной раз осуществлен артиллерийский обстрел центра города Херсона. Под прицельный огонь попали жилые дома, а также нежилые помещения.
В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских людей – мужчина и женщина, которые находились на улице. Данные о травмированных и раненых уточняются.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Этому предшествовало: В прибрежных районах Херсона утром 5 октября прозвучала серия взрывов, россияне вели обстрел с оккупированного восточного берега Херсонской области.