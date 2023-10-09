У Путина размечтались, что поставки оружия Украине снизятся из-за нападения ХАМАС на Израиль
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине "неизбежно" снизятся из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль, поскольку якобы "возможности имеют свой предел".
Источник: BBC
Прямая речь: "Что касается ревнивых заявлений, которые начались из Киева, то мы неоднократно говорили, что процесс накачки киевского режима вооружением с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения".
Детали: Он убеждает, что это неизбежно произойдет, поскольку вроде бы возможности имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.
"Возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше становятся на повестку дня", - считает Песков.
Напомним: По данным разведки, российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль.
- 9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.