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У Путина размечтались, что поставки оружия Украине снизятся из-за нападения ХАМАС на Израиль

Станислав ПогориловПонедельник, 9 октября 2023, 15:15
У Путина размечтались, что поставки оружия Украине снизятся из-за нападения ХАМАС на Израиль
Дмитрий Песокв, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине "неизбежно" снизятся из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль, поскольку якобы "возможности имеют свой предел".

Источник: BBC

Прямая речь: "Что касается ревнивых заявлений, которые начались из Киева, то мы неоднократно говорили, что процесс накачки киевского режима вооружением с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения".

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Детали: Он убеждает, что это неизбежно произойдет, поскольку вроде бы возможности имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.

"Возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше становятся на повестку дня", - считает Песков.

Напомним: По данным разведки, российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.

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Темы: ИзраильоружиеРосcияУкраина
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