Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине "неизбежно" снизятся из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль, поскольку якобы "возможности имеют свой предел".

Источник: BBC

Прямая речь: "Что касается ревнивых заявлений, которые начались из Киева, то мы неоднократно говорили, что процесс накачки киевского режима вооружением с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения".

Реклама:

Детали: Он убеждает, что это неизбежно произойдет, поскольку вроде бы возможности имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.

"Возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше становятся на повестку дня", - считает Песков.

Напомним: По данным разведки, российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: