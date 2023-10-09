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Ряд авиакомпаний США и ЕС приостановили или отменили рейсы в Израиль

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 18:01
Ряд авиакомпаний США и ЕС приостановили или отменили рейсы в Израиль
Фото: Getty Images

Еще три американские и несколько крупнейших европейских авиакомпаний приостановили или отменили полеты в Тель-Авив из-за нападения палестинской ХАМАС на Израиль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Рейсы в Израиль приостановили американские American Airlines, United Airlines и Delta Airlines после того, как Госдеп США выдал соответствующие предупреждения.

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Air France объявила, что приостанавливает полеты в Тель-Авив "до дальнейших объявлений", так же поступил лоукостер Wizz Air и британский easyJet. 

Рейсы на вторник и среду из основного аэропорта Лондона "Хитроу" и в обратном направлении отменила также Virgin Atlantic.

British Airways пока планируют выполнять запланированные рейсы, но с измененным временем отправления. 

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Нидерландская компания KLM отменила рейсы на вторник и среду. 

В понедельник в сети появилось видео, позволяющее предполагать попадание одной из ракет вблизи аэропорта Бен-Гурион.

Напомним: Польша планирует эвакуировать своих туристов из Израиля военными самолетами. Тем временем Молдова пока не планирует эвакуации, поскольку желающие еще имеют возможность покинуть страну коммерческими рейсами. 

Темы: Израильаэропортвойнаавиа
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