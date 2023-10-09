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Нетаньяху: мы в разгаре битвы и это изменит Ближний Восток

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 17:22
Нетаньяху: мы в разгаре битвы и это изменит Ближний Восток
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна изменит регион южного Израиля в ответ на разрушительную атаку палестинской ХАМАС и реабилитирует пострадавшие от обстрелов общины.

Источник: The Times of Israel, которая приводит слова Нетаньяху из заявления его офиса

Детали: Об этом Нетаньяху заявил местным политикам из южного Израиля. "Я знаю, что вы пережили тяжелые, ужасные вещи. То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы уже в разгаре битвы, и мы только начали", - сказал он.

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Нетаньяху предупредил, что предстоящая борьба займет много времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас быть сильными, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - говорит он.

Предыстория:

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  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Темы: ИзраильСектор Газа
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