Нетаньяху: мы в разгаре битвы и это изменит Ближний Восток

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна изменит регион южного Израиля в ответ на разрушительную атаку палестинской ХАМАС и реабилитирует пострадавшие от обстрелов общины.

Источник: The Times of Israel, которая приводит слова Нетаньяху из заявления его офиса

Детали: Об этом Нетаньяху заявил местным политикам из южного Израиля. "Я знаю, что вы пережили тяжелые, ужасные вещи. То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы уже в разгаре битвы, и мы только начали", - сказал он.

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Нетаньяху предупредил, что предстоящая борьба займет много времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас быть сильными, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - говорит он.

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