Ракета ХАМАС упала рядом с мечетью Кадырова в Израиле

При атаке террористической группировки ХАМАС по Иерусалиму и близлежащим городам одна ракета упала рядом с мечетью имени первого президента чеченской республики Ахмата Кадырова в селе Абу-Гош.

Источник: МИД Израиля, росСМИ, израильское издание Haaretz

Детали: В МИДе опубликовали фотографию с мечетью позади которой виден дым.

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A rocket recently fell near a mosque in Israel.



Hamas terrorists are targeting and trying to murder as many innocents as possible.



They must be held responsible for their war crimes. pic.twitter.com/UTev5F5CWo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2023

Сам Кадыров пока не комментировал это. По данным издания Haaretz, как минимум один человек пострадал в результате падения ракеты в селе Абу-Гош.

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Справка: Деревня Абу-Гош в Иерусалимском округе преимущественно заселена израильскими арабами. В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров открыл там мечеть имени своего отца.

По одной из версий, местные жители являются потомками чеченцев, выходцев из Северного Кавказа, переселившихся на территорию Османской османской империи еще в 16 веке.

В Абу-Гоше говорили, что на строительство мечети всего потратили около 10 миллионов долларов, 6 из которых поступили от чеченского правительства.