Ракета ХАМАС упала рядом с мечетью Кадырова в Израиле

При атаке террористической группировки ХАМАС по Иерусалиму и близлежащим городам одна ракета упала рядом с мечетью имени первого президента чеченской республики Ахмата Кадырова в селе Абу-Гош.

Источник: МИД Израиля, росСМИ, израильское издание Haaretz

Детали: В МИДе опубликовали фотографию с мечетью позади которой виден дым.

A rocket recently fell near a mosque in Israel.



Hamas terrorists are targeting and trying to murder as many innocents as possible.



They must be held responsible for their war crimes. pic.twitter.com/UTev5F5CWo