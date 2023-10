Ракета ХАМАС впала поряд з мечеттю Кадирова в Ізраїлі

При атаці терористичного угруповання ХАМАС по Єрусалиму та прилеглих міст одна ракета впала поряд з мечеттю імені першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова в селі Абу-Гош.

Джерело: МЗС Ізраїлю, росЗМІ, ізраїльске видання Haaretz

Деталі: В МЗС опублікували фотографію з мечеттю позаду якої видно дим.

