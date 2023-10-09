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Ракета ХАМАС впала поряд з мечеттю Кадирова в Ізраїлі

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 18:48
Ракета ХАМАС впала поряд з мечеттю Кадирова в Ізраїлі
фото - мзс Ізраїлю

При атаці терористичного угруповання ХАМАС по Єрусалиму та прилеглих міст одна ракета впала поряд з мечеттю імені першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова в селі Абу-Гош.

Джерело: МЗС Ізраїлю, росЗМІ, ізраїльске видання Haaretz

Деталі: В МЗС опублікували фотографію з мечеттю позаду якої видно дим.

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Сам підконтрольний Кремлю глава Чечні  Кадиров поки що не коментував це. За даними видання Haaretz, як мінімум одна людина постраждала внаслідок падіння ракети у селі Абу-Гош.

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Довідково: Село Абу-Гош в Єрусалимському окрузі переважно заселене ізраїльськими арабами. У 2014 році голова Чечні Рамзан Кадиров відкрив там мечеть імені свого батька.

За однією з версій, місцеві жителі є нащадками чеченців, вихідців із Північного Кавказу, які переселилися на територію імперії Османа ще в 16 столітті.

В Абу-Гоші говорили, що на будівництво мечеті всього витратили близько 10 мільйонів доларів, 6 із яких надійшли від чеченського уряду.

Теми: ІзраїльКадиров
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