Ракета ХАМАС впала поряд з мечеттю Кадирова в Ізраїлі

При атаці терористичного угруповання ХАМАС по Єрусалиму та прилеглих міст одна ракета впала поряд з мечеттю імені першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова в селі Абу-Гош.

Джерело: МЗС Ізраїлю, росЗМІ, ізраїльске видання Haaretz

Деталі: В МЗС опублікували фотографію з мечеттю позаду якої видно дим.

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A rocket recently fell near a mosque in Israel.



Hamas terrorists are targeting and trying to murder as many innocents as possible.



They must be held responsible for their war crimes. pic.twitter.com/UTev5F5CWo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2023

Сам підконтрольний Кремлю глава Чечні Кадиров поки що не коментував це. За даними видання Haaretz, як мінімум одна людина постраждала внаслідок падіння ракети у селі Абу-Гош.

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Довідково: Село Абу-Гош в Єрусалимському окрузі переважно заселене ізраїльськими арабами. У 2014 році голова Чечні Рамзан Кадиров відкрив там мечеть імені свого батька.

За однією з версій, місцеві жителі є нащадками чеченців, вихідців із Північного Кавказу, які переселилися на територію імперії Османа ще в 16 столітті.

В Абу-Гоші говорили, що на будівництво мечеті всього витратили близько 10 мільйонів доларів, 6 із яких надійшли від чеченського уряду.