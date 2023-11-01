В Севастополе снова воздушная тревога и снова перекрыли Крымский мост

Во временно оккупированном Севастополе второй раз за утро объявили воздушную тревогу, оккупанты снова перекрыли Крымский мост.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и канал, который информирует о работе Крымского моста в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Внимание всем! Воздушная тревога!

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Детали: Сообщается, что движение автотранспорта по незаконно построенному Крымскому мосту временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − говорится в сообщении.

Позже Развожаев добавил, что в районе бухты может быть дым.

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"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты − это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", − уверяет оккупант.

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