В Севастополе снова воздушная тревога и снова перекрыли Крымский мост
Во временно оккупированном Севастополе второй раз за утро объявили воздушную тревогу, оккупанты снова перекрыли Крымский мост.
Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и канал, который информирует о работе Крымского моста в Telegram
Прямая речь Развожаева: "Внимание всем! Воздушная тревога!
Детали: Сообщается, что движение автотранспорта по незаконно построенному Крымскому мосту временно перекрыто.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − говорится в сообщении.
Позже Развожаев добавил, что в районе бухты может быть дым.
"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты − это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", − уверяет оккупант.
Предыстория:
- Утром 1 ноября российские захватчики уже объявляли о перекрытии Крымского моста и воздушной тревоге в Севастополе.