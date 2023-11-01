У Севастополі знову повітряна тривога і знову перекрили Кримський міст
У тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу, окупанти знову перекрили Кримський міст.
Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і канал, який інформує про роботу Кримського мосту в Telegram
Пряма мова Развожаєва: "Увага всім! Повітряна тривога!
Деталі: Повідомляється, що рух автотранспорту незаконно збудованим Кримським мостом тимчасово перекрито.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", − йдеться в повідомленні.
Пізніше Развожаєв додав, що в районі бухти може бути дим.
"Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти − це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно", − запевняє окупант.
Передісторія:
- Рано вранці 1 листопада російські загарбники вже оголошували про перекриття Кримського моста і повітряну тривогу в Севастополі.