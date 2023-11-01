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У Севастополі знову повітряна тривога і знову перекрили Кримський міст

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 10:05
У Севастополі знову повітряна тривога і знову перекрили Кримський міст
Кримський міст. Фото sputnik.ru

У тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу, окупанти знову перекрили Кримський міст.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і канал, який інформує про роботу Кримського мосту в Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Увага всім! Повітряна тривога!

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Деталі: Повідомляється, що рух автотранспорту незаконно збудованим Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", − йдеться в повідомленні.

Пізніше Развожаєв додав, що в районі бухти може бути дим.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти − це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно", − запевняє окупант.

Передісторія:

Теми: Севастопольповітряна тривогаКерченський міст
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