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В Сенате США обещают "похоронить" законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 10:53

Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю без предоставления помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных расходах только для Израиля.

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Проект представили вопреки просьбе президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов, которые бы включали помощь Израилю и Украине, финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность на границе США с Мексикой.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей (221 против 212 голосов), но соратники Байдена, демократы, контролируют Сенат (51-49). Чтобы стать законом, законопроект должен пройти и Палату представителей, и Сенат, а также быть подписанным Байденом.

Ведущий демократ Сената заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" по прибытии в верхнюю палату, даже если он пройдет Палату представителей.

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"Суть в том, что это несерьезное предложение", – сказал журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

У Байдена тоже дали понять, что президент наложит вето на такой законопроект, если он попадет на его стол.

"Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", – заявили в административно-бюджетном управлении Белого дома.

Сенатор Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, сказал, что он считает, что все четыре вопроса требуют решения.

"Мы должны рассмотреть все эти четыре вопроса, все четыре – Украина, Израиль, Тайвань и граница", – сказал Макконнелл.

Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с Джонсоном во вторник после того, как дал показания в Сенате. Во время слушаний Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что Украина нуждается в дальнейшей помощи США для победы в борьбе с российскими оккупантами.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сообщил, что они обсудили вопросы, включая просьбу Байдена о поддержке Украины и Израиля.

Ожидается, что республиканцы примут законопроект в Палате представителей уже на этой неделе.

Темы: СШАИзраильУкраина
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