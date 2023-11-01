США перебрасывают на Ближний Восток еще 300 военных – Пентагон
Пентагон из-за роста количества нападений проиранскими силами на американские военные базы в Ираке и Сирии развернут дополнительные силы на Ближнем Востоке в составе 300 военных.
Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы наблюдали в общем количестве 27 атак – 16 в Ираке, 11 в Сирии.
Детали: Он уточнил, что только за последние четыре добра, после ответного удара американских сил по группировкам, поддерживаемым Ираном, базы США подверглись шести новым нападениям – по три в Ираке и Сирии. По его словам, при этом пострадавших и повреждения инфраструктуры не было.
Райдер также сообщил, что Соединенные Штаты развернут дополнительные силы в регионе Центрального командования на Ближнем Востоке в составе 300 военных.
Они должны усилить имеющиеся возможности, а также помочь с обезвреживанием взрывчатых боеприпасов, связью и другой поддержкой сил, которые уже находятся в регионе.
Что предшествовало: На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Штаты перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток.
Позже сообщалось, что силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточному Средиземноморью.
Что предшествовало:
- США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска.
- В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.
- В ночь на субботу СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
- Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.