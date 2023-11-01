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США перебрасывают на Ближний Восток еще 300 военных – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 06:56
США перебрасывают на Ближний Восток еще 300 военных – Пентагон
Военная база США Аль-Танф на юге Сирии, фото U.S. Army

Пентагон из-за роста количества нападений проиранскими силами на американские военные базы в Ираке и Сирии развернут дополнительные силы на Ближнем Востоке в составе 300 военных.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы наблюдали в общем количестве 27 атак – 16 в Ираке, 11 в Сирии.

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Детали: Он уточнил, что только за последние четыре добра, после ответного удара американских сил по группировкам, поддерживаемым Ираном, базы США подверглись шести новым нападениям – по три в Ираке и Сирии. По его словам, при этом пострадавших и повреждения инфраструктуры не было.

Райдер также сообщил, что Соединенные Штаты развернут дополнительные силы в регионе Центрального командования на Ближнем Востоке в составе 300 военных.

Они должны усилить имеющиеся возможности, а также помочь с обезвреживанием взрывчатых боеприпасов, связью и другой поддержкой сил, которые уже находятся в регионе.

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Что предшествовало: На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Штаты перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток.

Позже сообщалось, что силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточному Средиземноморью.

Что предшествовало:

Темы: СШАБлижний Востокармия
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