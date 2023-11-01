Российский дрон атаковал пенсионера в Херсонской области

Российский беспилотник атаковал пожилого мужчину в селе Змиевка в Херсонской области.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: ОВА сообщает, что ранения получил 68-летний мужчина.

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По информации ОВА, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, а также травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

Исправлено: Херсонская ОВА отредактировала свое сообщение в Telegram. Ранее в новости сообщалось, что россияне сбросили с дрона взрывчатку на 68-летнюю женщину в селе Новорайск.