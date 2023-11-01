Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский дрон атаковал пенсионера в Херсонской области

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 ноября 2023, 13:21
Российский дрон атаковал пенсионера в Херсонской области
Российский дрон "Лютик", иллюстративное фото из ТАСС

Российский беспилотник атаковал пожилого мужчину в селе Змиевка в Херсонской области.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях 

Детали: ОВА сообщает, что ранения получил 68-летний мужчина.

Реклама:

По информации ОВА, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, а также травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

Исправлено: Херсонская ОВА отредактировала свое сообщение в Telegram. Ранее в новости сообщалось, что россияне сбросили с дрона взрывчатку на 68-летнюю женщину в селе Новорайск.

Темы: Херсонская областьбеспилотникиобстрелвоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Россияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

Кипрские компании попались на сокрытии росактивов: власти страны обещают усилить контроль

Все новости...
Херсонская область
Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА
Россияне под ночь обстреляли село Чайкино на Херсонщине, убили мужчину
Россияне ударили FPV-дроном по эвакуационному автобусу на Херсонщине
Последние новости
09:00
США не планировали встреч с российским правительством на саммите АТЭС − Госдеп
08:41
Послы G7 приветствовали запуск реформы Конституционного суда
08:22
Россияне ночью атаковали Кривой Рог – обошлось без жертв
08:11
СМИ: один из ведущих "знатоков России" в Германии получил из РФ не менее 600 тысяч евро
08:01
Защитники уничтожили 820 оккупантов, 18 ББМ и самолет за сутки
07:36
фото, видео Россияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей
06:56
Враг активно атакует на трех направлениях – Генштаб
06:34
Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для баллистических ракет
05:55
Китай массово скупает оборудование США для производства чипов, обходя ограничения – Reuters
05:14
Штурм больницы в Секторе Газа: ХАМАС заранее во всем обвинил Израиль и США
Все новости...
Реклама: