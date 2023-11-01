Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА
Среда, 1 ноября 2023, 17:13
В среду 1 ноября российские захватчики сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области, разрушив здание.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "На заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы".
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Детали: По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
Что предшествовало: Вечером 31 октября российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонской области, в результате чего погиб человек. За сутки в области получили ранения 8 человек, в том числе двое - вечером.