Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА

В среду 1 ноября российские захватчики сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области, разрушив здание.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы".

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Детали: По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Что предшествовало: Вечером 31 октября российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонской области, в результате чего погиб человек. За сутки в области получили ранения 8 человек, в том числе двое - вечером.