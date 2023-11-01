Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 1 ноября 2023, 17:13
Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА
Фото: Прокудин в Telegram

В среду 1 ноября российские захватчики сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области, разрушив здание.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы".

Реклама:

Детали: По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Что предшествовало: Вечером 31 октября российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонской области, в результате чего погиб человек. За сутки в области получили ранения 8 человек, в том числе двое - вечером.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российское ГРУ

фото, видео, дополненоРоссияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Все новости...
Херсонская область
Российский дрон атаковал пенсионера в Херсонской области
Россияне под ночь обстреляли село Чайкино на Херсонщине, убили мужчину
Россияне ударили FPV-дроном по эвакуационному автобусу на Херсонщине
Последние новости
10:50
Ситуация в украинском ІТ усложняется: растет количество увольнений и страх потерять работу
10:40
FT: Дания может заблокировать доступ к российским танкерам с нефтью
10:37
США без публичной огласки отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет – Bloomberg
10:25
Уязвимое, но важное пограничье. Какой шанс Украина дает Европе
10:20
Почему космические тела преимущественно круглые – рассказывают в NASA
10:13
ИИ против Соловьева: как украинские разработчики борются с российской дезинформацией
10:13
фотоСБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российское ГРУ
10:06
Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ
10:04
В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю
10:03
Херсонская, Харьковская и Донецкая области имеют раненых за сутки из-за обстрелов россиян
Все новости...
Реклама: