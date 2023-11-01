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Російський дрон атакував пенсіонера в Херсонській області

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 листопада 2023, 13:21
Російський дрон атакував пенсіонера в Херсонській області
Російський дрон "Лютик", ілюстративне фото з ТАСС

Російський безпілотник атакував літнього чоловіка в селі Зміївка у Херсонській області.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах 

Деталі: ОВА повідомляє, що поранення дістав 68-річний чоловік. За інформацією ОВА, у потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, а також травми голови, ока і ноги. Наразі йому надають медичну допомогу у лікарні.

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Виправлено: Херсонська ОВА відредагувала свій допис у Telegram. Раніше в новині повідомлялось, що росіяни скинули з дрона вибухівку на 68-річну жінку в селі Новорайськ.

Теми: Херсонська областьбезпілотникиобстрілвоєнні злочини
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