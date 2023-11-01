Разоблачена крупная схема уклонения от мобилизации: задействованы 9 военкоматов

Работники ГБР и СБУ разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой были привлечены должностные лица 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей.

Источник: пресс-службы ГБР, СБУ, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: По данным следствия, организовал схему бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи.

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Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В "пакет" документов входили поддельные справки ВВК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания относительно мест, порядка и способа пересечения государственной границы.

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Большинство документов оформлялись через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из 7 киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье.

По имеющейся информации, фигуранты помогали "решать вопросы" и во многих других регионах Украины.

По предварительным данным следствия по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег.

Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

Во время более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины, правоохранители изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию противоправной схемы.

В ходе досудебного следствия, работники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, которые оплатили "услуги" злоумышленников.

Сейчас организатору и шести лицам из его "ближайшего окружения" сообщено о подозрениях.

Также правоохранители проверят правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении учредительных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.