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Россияне снова хотят захватить Купянск, но стратегических успехов не имеют - Сырский

Станислав ПогориловСреда, 1 ноября 2023, 14:40
Россияне снова хотят захватить Купянск, но стратегических успехов не имеют - Сырский
Фото: Getty Images

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские захватчики поставили цель снова захватить Купянск на Харьковщине.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян понятна - они хотят снова оккупировать город".

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Детали: По его словам, Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам и срывают их попытки продвигаться вперед.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где украинские защитники отбили более 10 атак противника.

Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
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