В ООН подтвердили, что удар по Грозе нанесла Россия и что все погибшие были гражданскими

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине изучала, что произошло в селе Гроза, фото - Управление верховного комиссара ООН по правам человека (www.ohchr.org)

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области 5 октября нанесла российская армия, а все 59 жертв были гражданскими лицами.

Источник: доклад "Нападение на поминальный прием в Грозе, 5 октября 2023 года", подготовленный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека через Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и обнародованный 31 октября

Дословно: "Сегодня мы публикуем отчет о событиях 5 октября, в котором делается вывод, что есть достаточные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что во время атаки не было никаких признаков присутствия военнослужащих или любых других легитимных военных целей в кафе или рядом с ним".

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Детали: Отчет основывается на информации, собранной и проверенной представителями Мониторинговой миссии по правам человека в Украине, которые осуществили две миссии по выяснению фактов в Грозе 7 и 10 октября. Они осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, среди которых местные жители, свидетели, двое выживших, медицинский персонал и работники морга.

5 октября ракета попала в кафе в небольшом селе Гроза на востоке Украины, в результате чего погибло 59 человек, которые присутствовали на поминальном обеде. Это был один из самых смертоносных инцидентов среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года.

Представители ООН выяснили, что погибшие – 36 женщин, 22 мужчины и мальчик 8 лет – были гражданскими лицами, которые пришли на прием после похорон и перезахоронения местного жителя, военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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Взрыв полностью разрушил кафе и небольшой магазин.

В результате ракетного удара 15 семей потеряли двух или более членов семьи.

Во многих случаях идентификация опиралась на ДНК-тесты останков тел, поскольку иначе установить личности погибших было невозможно. Одну из женщин удалось опознать лишь по маникюру.

Дословно: "Российские вооруженные силы либо не сделали все возможное, чтобы убедиться, что цель была военным объектом, либо намеренно обстреливали гражданских лиц или гражданские объекты. Любой из этих сценариев является нарушением международного гуманитарного права.

Мы призываем Российскую Федерацию провести полное и прозрачное расследование для привлечения виновных к ответственности и принять меры для предотвращения подобных атак в будущем.

Мы также призываем Российскую Федерацию обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты, включая надлежащее возмещение ущерба, для жертв и их семей".

Предыстория:

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