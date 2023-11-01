На поле боя за сутки произошло 43 боевых столкновения, Россия 59 раз ударила из авиации – Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на фронте произошло 43 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов с РСЗО.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 ноября
Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника".
Детали: На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 8 атак.
На Бахмутском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южной Донецкой области.
5 атак Силы обороны отразили на Авдеевском направлении возле Северного и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 16 атак.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.
На Лиманском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.