На полі бою за добу відбулось 43 бойових зіткнення, Росія 59 разів вдарила з авіації – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на фронті відбулось 43 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 1 листопада

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак.

На Бахмутському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

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5 атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку біля Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

На Лиманському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.