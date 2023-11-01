ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 30 вражеских ББМ
Среда, 1 ноября 2023, 07:54
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 680 захватчиков, 12 вражеских танков и 23 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 301 490 (+680) человек,
- танков − 5 223 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 9 834 (+30) ед,
- артиллерийских систем − 7 250 (+23) ед,
- РСЗО − 846 (+2) ед,
- средств ПВО − 563 (+1) ед,
- самолетов − 321 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 468 (+28) ед,
- крылатых ракет − 1 547 (+1),
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,
- специальной техники − 1 019 (+3) ед.
Данные уточняются.