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ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 30 вражеских ББМ

Ирина БалачукСреда, 1 ноября 2023, 07:54
ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 30 вражеских ББМ
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 680 захватчиков, 12 вражеских танков и 23 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 301 490 (+680) человек,
  • танков − 5 223 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 834 (+30) ед,
  • артиллерийских систем − 7 250 (+23) ед,
  • РСЗО − 846 (+2) ед,
  • средств ПВО − 563 (+1) ед,
  • самолетов − 321 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 468 (+28) ед,
  • крылатых ракет − 1 547 (+1),
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,
  • специальной техники − 1 019 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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