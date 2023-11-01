ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 30 вражеских ББМ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 680 захватчиков, 12 вражеских танков и 23 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 301 490 (+680) человек,

танков − 5 223 (+12) ед,

боевых бронированных машин − 9 834 (+30) ед,

артиллерийских систем − 7 250 (+23) ед,

РСЗО − 846 (+2) ед,

средств ПВО − 563 (+1) ед,

самолетов − 321 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 468 (+28) ед,

крылатых ракет − 1 547 (+1),

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,

специальной техники − 1 019 (+3) ед.

Данные уточняются.