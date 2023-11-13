ХАМАС готовил второе массированное нападение на Израиль − WP

Последствия нападения ХАМАС на кибуц Кфар-Аза, одну из наиболее пострадавших общин во время атаки ХАМАС 7 октября. Фото Getty Images

Боевики ХАМАС готовились ко "второй фазе" массированного нападения на Израиль, чтобы разжечь более широкий конфликт, вызвать кризис в регионе и разрыв связей Израиля с арабскими странами, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в нескольких разведках.

Источник: The Washington Post

Прямая речь высокопоставленного израильского чиновника, который на условиях анонимности говорил о секретных разведывательных данных: "Они планировали вторую фазу, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах".

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Детали: Доказательства, собранные с 7 октября, свидетельствуют о том, что ХАМАС предусмотрел более глубокие атаки, чтобы спровоцировать войну с Израилем.

По словам официальных лиц, некоторые боевики имели при себе достаточно еды, боеприпасов и снаряжения, чтобы хватило на несколько дней. Они также имели инструкции продолжить наступление вглубь Израиля, если первая волна атак будет успешной, и потенциально нанести удар по крупным израильским городам.

Штурмовым группам ХАМАС удалось проникнуть вплоть до израильского города Офаким, расположенного в 15 милях от Сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

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По словам двух высокопоставленных сотрудников ближневосточной разведки и одного бывшего американского чиновника, который подробно ознакомился с доказательствами, одно из подразделений имело при себе разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить штурм вплоть до границы Западного берега реки Иордан.

По мнению аналитиков, ХАМАС тщательно планировал и готовился к массовому убийству израильских гражданских лиц в таких масштабах, чтобы спровоцировать израильское правительство на ввод войск в Газу.

Такие действия имели целью запустить новую волну насильственного палестинского сопротивления в регионе и свести на нет усилия по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

По словам представителей разведки, планирование исторического нападения на Израиль длилось более года до событий 7 октября. Представители ХАМАСа прилагали все усилия, чтобы скрыть подготовку, даже когда отдельные лидеры время от времени намекали на свои намерения.

По всей территории Сектора Газа ХАМАС проводил наземные и подземные военные учения. По данным разведки, боевики ХАМАС тренировались с импортными автоматами АК-47, пистолетами, гранатометами и термобарическими снарядами.

По словам представителей западных и ближневосточных разведок, во время тренировок они тщательно изучали населенные пункты и военные базы, чтобы создать матрицу потенциальных целей.

Для получения детальных разведывательных данных ХАМАС использовал дешевые беспилотники для создания карт израильских городов и военных объектов в пределах нескольких километров от забора между Сектором Газа и Израилем.

Дополнительную информацию боевики получали от людей, которые ездили в Израиль на работу.

ХАМАС даже отслеживал израильские веб-сайты, изучал фотографии недвижимости и публикации в социальных сетях, чтобы иметь представление о жизни в кибуцах, планировке зданий и домов.

Сообщается, что точные планы относительно того, как и где будут атаковать ударные отряды ХАМАСа, знал только узкий круг элитных военных планировщиков. Важнейшие детали могли быть скрыты даже от политического руководства ХАМАСа и главных сторонников группировки − иранского Корпуса стражей исламской революции и базирующейся в Ливане боевой группы "Хезболла".

Пока боевики готовили нападение, другие члены руководства ХАМАСа были заняты распространением дезинформации.

Израиль считает, что главным архитектором этого плана был военный лидер Хамаса Ехия Синвар, который провел два десятилетия в израильских тюрьмах, свободно владеет ивритом, изучал израильскую политическую культуру и СМИ.

Вооруженный чрезвычайно глубоким пониманием господствующих политических течений в Израиле, он и другие лидеры ХАМАСа в последние годы начали подавать тонкие сигналы, намекая на новый прагматический подход ХАМАСа и убеждая израильтян в том, что они хотели слышать, − что ХАМАС не хочет больше войн.

Прямая речь бывшего заместителя председателя Совета национальной безопасности Израиля Эрана Эциона: "Они обманывали Израиль на стратегическом уровне, используя ручные радиостанции, наземные проводные сети в туннелях и другие средства связи, которые мы не могли прослушивать, а также продолжая закодированное общение в так называемых открытых сетях, о которых они знали, что мы их прослушиваем. Они создавали альтернативную реальность".

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