ISW: Украина усиливает атаки против объектов россиян на оккупированных территориях и в РФ
Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты в оккупированной Украине и в РФ.
Источник: ISW
Детали: Украина, похоже, усиливает атаки против российских военных, объектов материально-технического обеспечения и других важных объектов в тыловых районах оккупированных территорий и России.
Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров ФСБ и Росгвардии России.
Аналитики напоминают, что заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего главу "Народной милиции" так называемой Луганской Народной Республики ("ЛНР") 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму 9 ноября; а также трех ударов в тылу и партизанских нападений в России 11 ноября.
Кроме того, отмечают эксперты, украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.
Ключевые выводы ISW за 12 ноября:
- Украина, похоже, усиливает атаки на российские военные, логистические и другие важные объекты в тыловых районах оккупированной Украины и России.
- Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих усилий по усилению контроля над российским информационным пространством.
- РФ продолжает позиционировать себя как ведущего гаранта безопасности авторитарных стран Африки.
- Российские войска провели ограниченную серию ракетных ударов по южной Украине 12 ноября.
- Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Кременная, вблизи Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.
- Украинские войска 12 ноября достигли незначительного успеха на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.