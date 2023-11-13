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ISW: Украина усиливает атаки против объектов россиян на оккупированных территориях и в РФ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 02:48
ISW: Украина усиливает атаки против объектов россиян на оккупированных территориях и в РФ
В Черноморском поражены десантные катера России, скриншот из видео ГУР

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты в оккупированной Украине и в РФ.

Источник: ISW

Детали: Украина, похоже, усиливает атаки против российских военных, объектов материально-технического обеспечения и других важных объектов в тыловых районах оккупированных территорий и России.

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Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров ФСБ и Росгвардии России.

Аналитики напоминают, что заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего главу "Народной милиции" так называемой Луганской Народной Республики ("ЛНР") 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму 9 ноября; а также трех ударов в тылу и партизанских нападений в России 11 ноября.

Кроме того, отмечают эксперты, украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

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Ключевые выводы ISW за 12 ноября:

  • Украина, похоже, усиливает атаки на российские военные, логистические и другие важные объекты в тыловых районах оккупированной Украины и России.
  • Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих усилий по усилению контроля над российским информационным пространством.
  • РФ продолжает позиционировать себя как ведущего гаранта безопасности авторитарных стран Африки.
  • Российские войска провели ограниченную серию ракетных ударов по южной Украине 12 ноября.
  • Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Кременная, вблизи Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.
  • Украинские войска 12 ноября достигли незначительного успеха на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

Темы: ISWвойнаРосcияоккупация
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