Языковой скандал с Фарион: Минобразования поддержало позицию студентов

В ситуации скандала с профессором Львовской политехники Ириной Фарион Министерство образования и науки поддерживает требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц Украины. В то же время в МОН отмечают, что решение о назначении и увольнении работников принимает сам вуз.

Источник: ответ министерства на журналистский запрос "Суспільного"

Детали: В МОН заявили, что кроме образовательной функции университеты имеют задачу формировать личность и мировоззрение студента. Поэтому преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям. Среди них - достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей.

Реклама:

"Министерство поддерживает требования студентов к вузу не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам", - говорится в ответе на запрос.

В Министерстве образования и науки добавили, что именно вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин сообщила "Суспільному", что позиция вуза, которую обнародовали вечером 7 ноября, остается неизменной. В заявлении говорится о том, что Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Предыстория: