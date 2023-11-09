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Языковой скандал с Фарион: Минобразования поддержало позицию студентов

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 13:54
Языковой скандал с Фарион: Минобразования поддержало позицию студентов
коллаж "Суспільного"

В ситуации скандала с профессором Львовской политехники Ириной Фарион Министерство образования и науки поддерживает требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц Украины. В то же время в МОН отмечают, что решение о назначении и увольнении работников принимает сам вуз.

Источник: ответ министерства на журналистский запрос "Суспільного"

Детали: В МОН заявили, что кроме образовательной функции университеты имеют задачу формировать личность и мировоззрение студента. Поэтому преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям. Среди них - достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей.

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"Министерство поддерживает требования студентов к вузу не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам", - говорится в ответе на запрос.

В Министерстве образования и науки добавили, что именно вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин сообщила "Суспільному", что позиция вуза, которую обнародовали вечером 7 ноября, остается неизменной. В заявлении говорится о том, что Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

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Что предшествовало: Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Предыстория: 

  • Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе. 
  • Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
  • Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион: "Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!". Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".

Темы: Фарионязык
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