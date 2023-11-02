В центре Киева залило улицу кипятком из-за прорыва трубы
В центре Киева утром 2 ноября произошло повреждение трубопровода, в результате чего улицу залило кипятком.
Источник: патрульная полиция Киева, Киевская городская государственная администрация (КГГА)
Детали: КГГА сообщает, что около 10:00 на улице Деловая (ст. м. "Олимпийская") произошло повреждение трубопровода с утечкой наружу.
Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждение. Начата подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток.
В КГГА отмечают, что восстановление горячего водоснабжения и отопления состоится сразу после завершения ремонтных работ.
Патрульная полиция сообщает, что движение на Деловой временно ограничено.
У центрі Києва залило вулицю окропом через прорив труби pic.twitter.com/vwmiQMl34o— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 2, 2023