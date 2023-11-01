Осенняя жара установила новый рекорд в Киеве
Среда, 1 ноября 2023, 13:16
В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды.
Источник: обсерватория имени Срезневского в соцсетях
Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.
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Что предшествовало: 30 октября синоптики зафиксировали на Киевщине несколько температурных рекордов.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°C. Это на 2,3°C выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.