Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Осенняя жара установила новый рекорд в Киеве

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 13:16
Осенняя жара установила новый рекорд в Киеве
фото УП

В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды.

Источник: обсерватория имени Срезневского в соцсетях

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.

Реклама:

Что предшествовало: 30 октября синоптики зафиксировали на Киевщине несколько температурных рекордов.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°C. Это на 2,3°C выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Россияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

Кипрские компании попались на сокрытии росактивов: власти страны обещают усилить контроль

Все новости...
погода
Непогода унесла жизни 4 человек в Украине – ОП
Непогода в Киеве: возросло количество пострадавших, поврежден самый большой флаг
В Киеве повреждены или повалены почти 600 деревьев, движение транспорта затруднено
Последние новости
09:00
США не планировали встреч с российским правительством на саммите АТЭС − Госдеп
08:41
Послы G7 приветствовали запуск реформы Конституционного суда
08:22
Россияне ночью атаковали Кривой Рог – обошлось без жертв
08:11
СМИ: один из ведущих "знатоков России" в Германии получил из РФ не менее 600 тысяч евро
08:01
Защитники уничтожили 820 оккупантов, 18 ББМ и самолет за сутки
07:36
фото, видео Россияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей
06:56
Враг активно атакует на трех направлениях – Генштаб
06:34
Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для баллистических ракет
05:55
Китай массово скупает оборудование США для производства чипов, обходя ограничения – Reuters
05:14
Штурм больницы в Секторе Газа: ХАМАС заранее во всем обвинил Израиль и США
Все новости...
Реклама: