Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин на страницах французской газеты Le Figaro заявил, что Китай хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для завершения войны в Украине, которое он назвал "урегулированием кризиса".

Источник: TF1info со ссылкой на статью Си Цзиньпина в Le Figaro

Детали: По прибытии в Париж в воскресенье, 5 мая, Си Цзиньпин опубликовал статью в Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с "тремя посланиями". Он раскрыл, чем хочет поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время этого двухдневного государственного визита, который станет первой официальной поездкой главы КНР в Европу с 2019 года.

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Среди главных вопросов – торговые и дипломатические отношения между двумя странами, но также и поиск путей решения войны в Украине.

Лидер Китая заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в "украинском кризисе", и привержен ряду норм, регулирующих международные отношения. Среди них – "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование".

Си Цзиньпин утверждает, что Китай "верно применяет эти принципы". "С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли", – написал он.

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Лидер Китая также заявил о "конструктивной роли" в российско-украинской войне. "Китай не вызвал этот кризис, он не является его стороной или участником", – уверяет он.

Си Цзиньпин при этом выразил надежду, что "мир и стабильность быстро вернутся в Европу".

Он заявил, что хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для "урегулирования кризиса" в Украине.

Что предшествовало: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 мая заявил, что пока не видит готовности Китая как одного из ключевых факторов влияния на Россию принять украинскую "формулу мира".

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