Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине
Лидер Китая Си Цзиньпин на страницах французской газеты Le Figaro заявил, что Китай хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для завершения войны в Украине, которое он назвал "урегулированием кризиса".
Источник: TF1info со ссылкой на статью Си Цзиньпина в Le Figaro
Детали: По прибытии в Париж в воскресенье, 5 мая, Си Цзиньпин опубликовал статью в Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с "тремя посланиями". Он раскрыл, чем хочет поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время этого двухдневного государственного визита, который станет первой официальной поездкой главы КНР в Европу с 2019 года.
Среди главных вопросов – торговые и дипломатические отношения между двумя странами, но также и поиск путей решения войны в Украине.
Лидер Китая заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в "украинском кризисе", и привержен ряду норм, регулирующих международные отношения. Среди них – "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование".
Си Цзиньпин утверждает, что Китай "верно применяет эти принципы". "С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли", – написал он.
Лидер Китая также заявил о "конструктивной роли" в российско-украинской войне. "Китай не вызвал этот кризис, он не является его стороной или участником", – уверяет он.
Си Цзиньпин при этом выразил надежду, что "мир и стабильность быстро вернутся в Европу".
Он заявил, что хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для "урегулирования кризиса" в Украине.
Что предшествовало: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 мая заявил, что пока не видит готовности Китая как одного из ключевых факторов влияния на Россию принять украинскую "формулу мира".
Предыстория:
- 30 апреля в Госдепе США пообещали принять меры против Китая, если подтвердят содействие им передаче вооружения от Северной Кореи в Россию. Перед этим появились сообщения о том, что российский корабль, который перевозит северокорейское оружие, использует китайский порт.
- Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.
- Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.
- Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
- В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.