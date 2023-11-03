Данилов уверяет, что на Ставке все верят в победу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего все верят в победу Украины в противостоянии с РФ.

Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я знаю всех членов Ставки. Без исключения. Я могу сказать, я ни одного не знаю, кто бы не верил в нашу победу. Смотрите, дело в том, что 90% членов Ставки - это генералы. Генералы не верят в нашу победу?

Реклама:

Они костьми ложатся. Они с первого дня стали на защиту нашей страны совместно со всем нашим народом. То, что есть проблемы - да, но это не значит, что мы не верим в победу. То, что есть сложности - да, но это не значит, что мы не верим в нашу победу. То, что есть проблемный вопрос и по снабжению, и по многим другим - да, но мы верим в нашу победу".

Детали: По словам Данилова, сейчас состоялось уже 114 заседаний Ставки.

Он добавил, что фактически каждый пятый день Ставка собирается для того, чтобы разбирать все сложные вопросы на фронте: снабжение, патроны и тому подобное.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.

Ссылаясь на членов окружения президента, автор статьи Саймон Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "разъяренным".

Мол, на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или неприличной шуткой".

Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", - сказал неназванный представитель автору материала.