Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов уверяет, что на Ставке все верят в победу

Алена МазуренкоПятница, 3 ноября 2023, 13:39
Данилов уверяет, что на Ставке все верят в победу
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего все верят в победу Украины в противостоянии с РФ.

Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я знаю всех членов Ставки. Без исключения. Я могу сказать, я ни одного не знаю, кто бы не верил в нашу победу. Смотрите, дело в том, что 90% членов Ставки - это генералы. Генералы не верят в нашу победу?

Реклама:

Они костьми ложатся. Они с первого дня стали на защиту нашей страны совместно со всем нашим народом. То, что есть проблемы - да, но это не значит, что мы не верим в победу. То, что есть сложности - да, но это не значит, что мы не верим в нашу победу. То, что есть проблемный вопрос и по снабжению, и по многим другим - да, но мы верим в нашу победу".

Детали: По словам Данилова, сейчас состоялось уже 114 заседаний Ставки.

Он добавил, что фактически каждый пятый день Ставка собирается для того, чтобы разбирать все сложные вопросы на фронте: снабжение, патроны и тому подобное.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.

Ссылаясь на членов окружения президента, автор статьи Саймон Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "разъяренным".

Мол, на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или неприличной шуткой".

Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", - сказал неназванный представитель автору материала.

Темы: ДаниловставкаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Данилов
Данилов: Генерал Залужный прав – нужны новые подходы
"Россия накапливает вооружение, чтобы нанести вред зимой" – Данилов
Данилов о статье в Time: Набор чуши, "анонимами из ОП" должны заняться органы
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: