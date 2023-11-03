ТОК-ШОУ УП: Статья TIME. Колонка Залужного. Разговоры россиян о мире

Устал ли Запад от войны в Украине? Что нужно Украине для победы? И почему Шойгу вдруг заговорил о переговорах?

Эти и другие темы будут обсуждать в ток-шоу "Украинская правда" 3 ноября в 20:00. Трансляция ток-шоу будет проходить на канале УП в Youtube.

О чем именно будут говорить в эфире:

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