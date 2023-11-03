ТОК-ШОУ УП: Статья TIME. Колонка Залужного. Разговоры россиян о мире
Пятница, 3 ноября 2023, 20:00
Устал ли Запад от войны в Украине? Что нужно Украине для победы? И почему Шойгу вдруг заговорил о переговорах?
Эти и другие темы будут обсуждать в ток-шоу "Украинская правда" 3 ноября в 20:00. Трансляция ток-шоу будет проходить на канале УП в Youtube.
О чем именно будут говорить в эфире:
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- Статья TIME: где манипуляция, а что правда?
- План победы Залужного. Украине нужны новые технологии и большие резервы войск. Что Главнокомандующий ВСУ написал в The Economist.
- 70% россиян хотят остановить войну, треть готова вернуть оккупированные территории. Зачем Кремль устраивает псевдоопрос и почему Шойгу заговорил о перемирии?