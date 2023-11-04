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Спутниковые снимки показывают, как ЦАХАЛ окружает Газу – CNN

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 ноября 2023, 00:28
Спутниковые снимки показывают, как ЦАХАЛ окружает Газу – CNN
военные Израиля, фото: twitter ЦАХАЛ

Спутниковые снимки из открытых источников свидетельствуют о том, что израильские сухопутные войска окружают город Газа.

Источник: анализ спутниковых снимков, проведенный CNN

Дословно: "Анализ снимков, проведенный CNN, помогает пролить свет на то, что происходит на месте, поскольку армия обороны Израиля заявляет, что окружила город".

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Детали: В пятницу Израиль заявил, что его войска окружили город Газа с нескольких направлений.

CNN проанализировала видеоматериалы, обнародованные ЦАХАЛ и ХАМАС, а также спутниковые снимки и видео из социальных сетей, которые показывают, что войска окружили город с трех направлений: от северо-западной границы Газы вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока у Бейт-Хануна и с востока на юг от города Газа, приближаясь к морю.

 
Анализ спутниковых снимков и видеоматериалов, обнародованных ЦАХАЛ, источник: CNN

Издание добавляю, что представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил в пятницу: "Силы ЦАХАЛа окружили Газу и окрестности города с воздуха, суши и моря".

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По его словам, бойцы ЦАХАЛ продвигаются и во время боёв "уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов и ликвидируют террористов".

Что предшествовало: Израильские войска 2 ноября прорвали передовую линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газа.

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Темы: Сектор ГазаИзраильХАМАСвойна
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