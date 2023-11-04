Спутниковые снимки показывают, как ЦАХАЛ окружает Газу – CNN
Спутниковые снимки из открытых источников свидетельствуют о том, что израильские сухопутные войска окружают город Газа.
Источник: анализ спутниковых снимков, проведенный CNN
Дословно: "Анализ снимков, проведенный CNN, помогает пролить свет на то, что происходит на месте, поскольку армия обороны Израиля заявляет, что окружила город".
Детали: В пятницу Израиль заявил, что его войска окружили город Газа с нескольких направлений.
CNN проанализировала видеоматериалы, обнародованные ЦАХАЛ и ХАМАС, а также спутниковые снимки и видео из социальных сетей, которые показывают, что войска окружили город с трех направлений: от северо-западной границы Газы вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока у Бейт-Хануна и с востока на юг от города Газа, приближаясь к морю.
Издание добавляю, что представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил в пятницу: "Силы ЦАХАЛа окружили Газу и окрестности города с воздуха, суши и моря".
По его словам, бойцы ЦАХАЛ продвигаются и во время боёв "уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов и ликвидируют террористов".
Что предшествовало: Израильские войска 2 ноября прорвали передовую линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газа.
Предыстория:
- 11 октября ЦАХАЛ объявил об убийстве министра финансов ХАМАСа Джавада Абу Шамалы.
- Также израильские военные 12 октября сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.
- 1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.
- Также в среду стало известно, что в результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.