Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили два "Шахеда" на Сумщине
Суббота, 4 ноября 2023, 08:34
Мобильные огневые группы Сил обороны в ночь на субботу уничтожили два ударных беспилотника Shahed, которыми россияне атаковали Сумскую область.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Сегодня ночью противник атаковал Сумщину двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области.
Реклама:
Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины".