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Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили два "Шахеда" на Сумщине

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 08:34
Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили два Шахеда на Сумщине
иллюстративное фото: сбитый "Шахед", Getty Images

Мобильные огневые группы Сил обороны в ночь на субботу уничтожили два ударных беспилотника Shahed, которыми россияне атаковали Сумскую область.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью противник атаковал Сумщину двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области.

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Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины".

Темы: Сумская областьбеспилотникивойна
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