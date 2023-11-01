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Армия РФ обстреляла 7 пограничных громад Сумщины

Татьяна ОлейникСреда, 1 ноября 2023, 22:22
Армия РФ обстреляла 7 пограничных громад Сумщины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - АРМИЯINFORM

За день 1 ноября российская армия совершила 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Источник: Сумская ОВА в Facebook

Дословно: "Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины".

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Детали:

  • По Юнаковской громаде враг ударил из минометов (3 взрыва).
  • По Середино-Будской общгромаде ине с территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов).
  • В Дружбовской громаде зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов).
  • По Великописаревской громаде россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (20 взрывов).
  • В Краснопольской громаде с территории РФ совершены минометные обстрелы (23 взрыва).
  • В Белопольской громаде были артобстрел (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
  • По Миропольской громаде враг сбросил 10 мин.

Темы: Сумская областьобстрел
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