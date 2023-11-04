В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади

В Киеве проводят демонтаж золотой звезды с обелиска в честь города-героя Киева, что на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Источник: Суспільне

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Детали: В субботу утром начался демонтаж золотой звезды, размещенной вверху на монументе.

Ранее в сентябре работники Департамента территориального контроля КГГА убрали с боковых панелей памятника советские звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая война.

9 февраля 2023 года Киевсовет переименовал площадь Победы в площадь Галицкую.