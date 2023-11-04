Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 13:36
В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади
фото: Суспільне

В Киеве проводят демонтаж золотой звезды с обелиска в честь города-героя Киева, что на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Источник: Суспільне

Реклама:

Детали: В субботу утром начался демонтаж золотой звезды, размещенной вверху на монументе.

Ранее в сентябре работники Департамента территориального контроля КГГА убрали с боковых панелей памятника советские звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая война.

9 февраля 2023 года Киевсовет переименовал площадь Победы в площадь Галицкую.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевдекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Киев
"НАБУ вводят в заблуждение": заместитель Кличко Оленич отреагировал на подозрение
В Киеве прокуратура через суд требует отремонтировать укрытие, это уже 54-й иск
В Киевской области остановила работу одна из сетей АЗС: говорят - из-за конфликта с налоговой
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: