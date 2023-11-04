В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади
Суббота, 4 ноября 2023, 13:36
В Киеве проводят демонтаж золотой звезды с обелиска в честь города-героя Киева, что на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).
Источник: Суспільне
Реклама:
Детали: В субботу утром начался демонтаж золотой звезды, размещенной вверху на монументе.
Ранее в сентябре работники Департамента территориального контроля КГГА убрали с боковых панелей памятника советские звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая война.
9 февраля 2023 года Киевсовет переименовал площадь Победы в площадь Галицкую.
ВИДЕО ДНЯ