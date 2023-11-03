В Киеве прокуратура через суд требует отремонтировать укрытие, это уже 54-й иск

В Киеве прокуратура через суд требует балансодержателя привести убежище в центре города в надлежащее состояние, в течение 2022-2023 годов ведомство предъявило еще 53 подобных иска.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Установлено, что на балансе одного из коммунальных предприятий находится защитное сооружение гражданской защиты по ул. Лагерной площадью 91 кв.м, которое способно разместить 130 граждан.

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В то же время проверкой органов прокуратуры и ГСЧС установлено, что помещение не готово для использования по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться для укрытия жителей столицы".

Детали: Прокуратура сообщает, что открыто производство по делу об обязательстве балансодержателя привести в надлежащее состояние хранилище. Сейчас назначено к рассмотрению иск прокурора к балансодержателю.

Кроме того, Киевская городская прокуратура сообщает, что в течение 2022 - 2023 годов предъявила в суды 54 иска об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности.

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