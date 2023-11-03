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В Киеве прокуратура через суд требует отремонтировать укрытие, это уже 54-й иск

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 ноября 2023, 15:56
В Киеве прокуратура через суд требует отремонтировать укрытие, это уже 54-й иск
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С РАДИО СВОБОДА

В Киеве прокуратура через суд требует балансодержателя привести убежище в центре города в надлежащее состояние, в течение 2022-2023 годов ведомство предъявило еще 53 подобных иска.

Источник: Киевская городская прокуратура 

Дословно: "Установлено, что на балансе одного из коммунальных предприятий находится защитное сооружение гражданской защиты по ул. Лагерной площадью 91 кв.м, которое способно разместить 130 граждан.

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В то же время проверкой органов прокуратуры и ГСЧС установлено, что помещение не готово для использования по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться для укрытия жителей столицы".

Детали: Прокуратура сообщает, что открыто производство по делу об обязательстве балансодержателя привести в надлежащее состояние хранилище. Сейчас назначено к рассмотрению иск прокурора к балансодержателю.

Кроме того, Киевская городская прокуратура сообщает, что в течение 2022 - 2023 годов предъявила в суды 54 иска об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности.

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Что предшествовало:

  • В июне, после скандала с гибелью людей перед закрытым укрытием, в КГГА сказали, что проверили все убежища города. Так, пригодными для укрытия во время тревоги являются почти 2,9 тысячи, - то есть две трети укрытий и хранилищ. Еще 736 - могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства, 578 - не соответствуют нормативным требованиям. При этом последнее убежище в городе строили в 1985 году.
  • 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки с момента запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
  • Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в столице - критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.
  • В КГГА отмечали, что в городе насчитывается 4455 укрытий и объектов двойного использования, из которых почти 1100 - убежища частной формы собственности.
  • "С частниками - крайне тяжелая ситуация. Согласно действующему законодательству, кроме административного воздействия, мы не можем никак влиять на этих балансодержателей", - сообщал представитель КГГА.

Темы: Киевпрокуратураукрытие
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