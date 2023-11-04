Возле Днепра прилет в инфраструктурный объект, раздаются повторные взрывы
В Днепре через считанные минуты после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщают издания. Позже стало известно о попадании в объект инфраструктуры возле города.
Источник: Суспільне, Воздушные силы
Детали: Тревога была объявлена в 17:17, и уже в 17:19 издания написали о звуках взрывов.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также попросили днепрян перейти в укрытие.
Прямая речь Лысака: "Днепр! Информационная тишина.
Вся информация - после отбоя воздушной тревоги".
Обновлено: Позже Лысак сообщил о "прилетах" в Днепровской громаде.
Отмечается, что враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв.
Спустя более часа после объявления тревоги возле города снова прогремели взрывы - в третий раз.