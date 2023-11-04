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Возле Днепра прилет в инфраструктурный объект, раздаются повторные взрывы

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 18:28
Возле Днепра прилет в инфраструктурный объект, раздаются повторные взрывы
скриншот, alerts

В Днепре через считанные минуты после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщают издания. Позже стало известно о попадании в объект инфраструктуры возле города.

Источник: Суспільне, Воздушные силы

Детали: Тревога была объявлена в 17:17, и уже в 17:19 издания написали о звуках взрывов.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также попросили днепрян перейти в укрытие.

Прямая речь Лысака: "Днепр! Информационная тишина.

Вся информация - после отбоя воздушной тревоги".

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Обновлено: Позже Лысак сообщил о "прилетах" в Днепровской громаде.

Отмечается, что враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв.

Спустя более часа после объявления тревоги возле города снова прогремели взрывы - в третий раз.

Темы: Днепрвзрыв
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