На ВОТ россияне взялись за проверку местных таксистов – сопротивление

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне устраивают проверки местных таксистов.

Источник: ЦНС

Дословно: "Оккупантов интересуют клиенты, которые перемещаются в комендантский час, или их путешествие вокруг военных объектов".

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Детали: В сопротивлении напоминают, что ранее враг выдал таксистам пропуски, что позволяет контролировать их и вести соответствующий перечень.