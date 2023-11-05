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На ВОТ россияне взялись за проверку местных таксистов – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 07:14
На ВОТ россияне взялись за проверку местных таксистов – сопротивление
фишка такси, фото: Corepics/Depositphotos

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне устраивают проверки местных таксистов.

Источник: ЦНС

Дословно: "Оккупантов интересуют клиенты, которые перемещаются в комендантский час, или их путешествие вокруг военных объектов".

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Детали: В сопротивлении напоминают, что ранее враг выдал таксистам пропуски, что позволяет контролировать их и вести соответствующий перечень.

Темы: оккупацияРосcия
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