На ТОТ росіяни взялися за перевірку місцевих таксистів – спротив

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують перевірки місцевих таксистів.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину , або їх подорож навколо військових об’єктів".

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Деталі: У спротиві нагадують, що раніше ворог видав таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх й вести відповідний перелік.