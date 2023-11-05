Тарнавский сообщил об уничтожении российского "купола против дронов"
Украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь Тарнавского: "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации".
Детали: Пока нет информации где и как уничтожена станция.
Справка: "Поле-21" - российская система РЭБ, которую называют "куполом от дронов".
Система, созданная в 2016 году, предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.
По данным россиян, дальность работы "Поля-21" 60 километров, по данным украинской разведки - более 25 километров.