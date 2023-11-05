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Тарнавский сообщил об уничтожении российского "купола против дронов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 09:21
Тарнавский сообщил об уничтожении российского купола против дронов
поле-21, фото: МО РФ

Украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации".

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Детали: Пока нет информации где и как уничтожена станция.

Справка: "Поле-21" - российская система РЭБ, которую называют "куполом от дронов".

Система, созданная в 2016 году, предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

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По данным россиян, дальность работы "Поля-21" 60 километров, по данным украинской разведки - более 25 километров.

Темы: оружиевойна
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