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На оккупированных территориях в "добровольческих" подразделениях служит 7% местных – ЦНС

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 05:52

На временно оккупированных территориях в псевдодобровольческих подразделениях служит лишь 7% местных людей.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Так, по оценкам врага в батальоне "Судоплатова" и "Маргелова", которые созданы коллаборационистами в Запорожье и Херсонской области соответственно, служит до 7% местных. 

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Большинство жителей оккупированных территорий проигнорировали "добровольческие" батальоны.

Большая часть личного состава это жители России и наемники из Сербии.

Темы: оккупацияХерсонская областьЗапорожская область
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