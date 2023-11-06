На оккупированных территориях в "добровольческих" подразделениях служит 7% местных – ЦНС
Понедельник, 6 ноября 2023, 05:52
На временно оккупированных территориях в псевдодобровольческих подразделениях служит лишь 7% местных людей.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Так, по оценкам врага в батальоне "Судоплатова" и "Маргелова", которые созданы коллаборационистами в Запорожье и Херсонской области соответственно, служит до 7% местных.
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Большинство жителей оккупированных территорий проигнорировали "добровольческие" батальоны.
Большая часть личного состава это жители России и наемники из Сербии.