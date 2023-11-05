Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на показания российских военных, которые указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

Источник: сводка британской разведки, "Европейская правда"

Детали: Сводка обращает внимание на конференцию под названием "Огарковские чтения", названную по имени начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николая Огаркова.

Реклама:

Российские солдаты, вернувшиеся с фронта в Украине, рассказали на "чтениях", что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.

"Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрелов со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он подчеркнул, что живет и питается "однообразной" пищей в грязи, проникающей отовсюду", – рассказывает британская разведка.

Сводка указывает, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонительных позициях является сложной задачей для любой армии.

ВИДЕО ДНЯ

"Однако данные из открытых источников свидетельствуют, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.

Напомним: В начале этого года разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало, как алкоголизм вызывает значительное количество небоевых смертей в российской армии.