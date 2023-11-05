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Россия не может обеспечить комфортный быт для своих оккупантов - отчет разведки Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 5 ноября 2023, 11:48
Россия не может обеспечить комфортный быт для своих оккупантов - отчет разведки Британии
фото getty

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на показания российских военных, которые указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

Источник: сводка британской разведки, "Европейская правда"

Детали: Сводка обращает внимание на конференцию под названием "Огарковские чтения", названную по имени начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николая Огаркова.

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Российские солдаты, вернувшиеся с фронта в Украине, рассказали на "чтениях", что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.

"Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрелов со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он подчеркнул, что живет и питается "однообразной" пищей в грязи, проникающей отовсюду", – рассказывает британская разведка.

Сводка указывает, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонительных позициях является сложной задачей для любой армии.

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"Однако данные из открытых источников свидетельствуют, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.

Напомним: В начале этого года разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало, как алкоголизм вызывает значительное количество небоевых смертей в российской армии.

Темы: Росcиявойнаоккупация
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