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Ермак отрицает, что Украина "очень коррумпирована": такие вызовы есть во всем мире

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 15:40
Ермак отрицает, что Украина очень коррумпирована: такие вызовы есть во всем мире
Андрей Ермак, фото: Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил недоумение по поводу заявлений экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "коррумпированной Украине", подчеркнув, что такие вызовы существуют по всему миру, а наша страна даже в условиях войны проводит реформы.

Источник: Ермак в интервью Politico, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я категорически отвергаю заявление о том, что Украина "очень коррумпирована". Такие вызовы существуют по всему миру, но приведите мне пример какой-то другой страны, которая в условиях такой ужасной войны проводила бы реформы таких масштабов".

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Детали: По словам Ермака, он не припоминает, чтобы Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет. "Поэтому немного странно слышать от него такие слова", - подчеркнул он.

Что предшествовало:

  • В начале октября Юнкер заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества". Юнкер одновременно отметил, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".
  • В эту субботу в Киев приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 8 ноября ожидается публикация отчета Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса Украины в выполнении ее "кандидатских" рекомендаций, что станет основой для решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность, что оценка прогресса Украины будет положительной.

Читайте такжеРазблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов

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Темы: коррупцияУкраинаАндрей Ермак
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